Bela kuća imenovala neke lidere za nadzor narednih koraka u Gazi

Serbian News Media pre 3 sata
Bela kuća je objavila imena nekoliko lidera koji će, kako je navedeno, „imati ulogu u nadzoru narednih koraka“ u Pojasu Gaze kao osnivači tzv. „Odbora za mir“ za to područje, među kojima su državni sekretar SAD Marko Rubio i bivši britanski premijer Toni Bler.

Predsednik SAD Donald Tramp će delovati kao predsedavajući odbora koji je deo njegovog plana od 20 tačaka da se okonča rat između Izraela i Hamasa. Odbor treba, kako se očekuje, privremeno da nadzire upravljanje Gazom i da upravlja rekonstrukcijom te teritorije, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). U osnivačkom odboru su pored Rubija i Blera, i Trampov izaslanik Stiv Vitkof, njegov zet Džared Kušner, generalni direktor firme Apolo Global menadžment Mark Rouan, predsednik
