Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Nemačka na Evropskom prvenstvu u rukometu

Rukometna reprezentacija Srbije nije na najbolji mogući način startovala takmičenje na prvenstvu Evrope u Danskoj, gde su poraženi od Španije sa 29:27, pa će im sada biti izuzetno teško da se plasiraju u drugu fazu ovog takmičenja.

Srbija u narednom meču igra protiv Nemaca, jednog od najvećih favorita, ako ne i najvećeg - selekcije Nemačke. Panceri su u prvom meču slavili protiv Austrije sa 30:27, pa su samim tim trenutno prvi u našoj grupi. Utakmica između naše reprezentacije i Nemačke na programu je od 20 časova i 20 minuta. Direktan prenos ovog meča možete pratiti putem RTS 1 kanala. Takođe, ovaj meč možete pratiti i u lajv blogu na Telegraf sportu. Podsetimo, najbolje dve reprezentacije
Rukometaši Srbije protiv Nemačke u meču odluke na Evropskom prvenstvu (RTS 1, 20.30)

EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Rukometaši Srbije protiv Nemačke u meču odluke na Evropskom prvenstvu (RTS 1, 20.30)

"Ni 24 nije loš broj... želim malo da smanjim pritisak!" Novak Đoković otvorio dušu pred start Australijan opena: "Imao sam mali problem, ali..."

Novak: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Titula za Lazara: Maša Stojanović sa džudistkinjama Partizana ostvarila istorijski uspeh, a titulu posvetila tragično nastradalom članu

Sabalenka se oseća moćno: Hoću češće da igram sa Igom

