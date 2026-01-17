Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Nemačka na Evropskom prvenstvu u rukometu

Rukometna reprezentacija Srbije nije na najbolji mogući način startovala takmičenje na prvenstvu Evrope u Danskoj, gde su poraženi od Španije sa 29:27, pa će im sada biti izuzetno teško da se plasiraju u drugu fazu ovog takmičenja.

Srbija u narednom meču igra protiv Nemaca, jednog od najvećih favorita, ako ne i najvećeg - selekcije Nemačke. Panceri su u prvom meču slavili protiv Austrije sa 30:27, pa su samim tim trenutno prvi u našoj grupi. Utakmica između naše reprezentacije i Nemačke na programu je od 20 časova i 20 minuta. Direktan prenos ovog meča možete pratiti putem RTS 1 kanala. Takođe, ovaj meč možete pratiti i u lajv blogu na Telegraf sportu. Podsetimo, najbolje dve reprezentacije