Kozarev se sastao sa ambasadorom Albanije: Obostrana posvećenost stabilnosti regiona

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev sastao se danas sa ambasadorom Albanije u Srbiji Bardiljem Čanajem, sa kojim je razgovarao, između ostalog, o evrointegracijama obe zemlje, prilikama na zapadnom Balkanu, a ponovljena je i obostrana posvećenost stabilnosti regiona.

Uz konstataciju da su u proteklom periodu dve zemlje unapredile odnose, istaknuto je da je komunikacija između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame doprinela podizanju nivoa razumevanja između naših država, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. U osvrtu na ekonomsku i trgovinsku saradnju, koje, kako je ocenjeno, kontinuirano napreduju, razgovarano je i o investicijama i sve perspektivnijoj oblasti turizma. Takođe, pomenuto