Ovo se čekalo! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu

Večernje novosti pre 2 sata
Ovo se čekalo! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu

Pohod na 25. grend slem trofej Novak Đoković počeće protiv Pedra Martinesa, a sada je poznato i kada će izaći na teren.

FOTO: Tanjug/AP Naime, određeno je da Novak Đoković izlazi na teren poslednji na "Rod Lejver Areni", a to znači da njegov meč neće početi u ponedeljak pre 11.00 časova po srednjeevropskom (srpskom) vremenu. Zanimljivo je da se do sada Pedro Martines i Novak Đoković nisu sreli nijednom, tako da će ovo biti prvenac za Srbina u okršajima sa Špancem, a najbolji teniser svih vremena moraće da sačeka da prethodno sa svojim okršajem završe Iga Švjontek iz Poljske i Ju
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 20 minuta
"Novače, zašto samo ti igraš protiv Sinera i Alkaraza?": Đoković uzdahnuo, pa priznao da ga brine samo jedno

"Novače, zašto samo ti igraš protiv Sinera i Alkaraza?": Đoković uzdahnuo, pa priznao da ga brine samo jedno

Mondo pre 24 minuta
Đoković pred AO: "Nema potrebe za tom diskusijom.."

Đoković pred AO: "Nema potrebe za tom diskusijom.."

Sportske.net pre 9 minuta
Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Vesti online pre 1 sat
Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Sputnik pre 2 sata
Đoković pred Australijan open: Smanjujem pritisak na sebe, nije "sad ili nikad"

Đoković pred Australijan open: Smanjujem pritisak na sebe, nije "sad ili nikad"

RTS pre 3 sata
Određen termin prvog meča Novaka Đokovića na Australijan openu

Određen termin prvog meča Novaka Đokovića na Australijan openu

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTanjugGrend slemPoljskaAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 20 minuta
Vico i Rašović za Sputnjik pred Mađare: „Neka biju – tući ćemo i mi“

Vico i Rašović za Sputnjik pred Mađare: „Neka biju – tući ćemo i mi“

Sputnik pre 24 minuta
Nisu prepoznavali sami neke detalje, neke stvari nisu moj posao: Stojaković svestan da ga čeka još mnogo posla sa mladim timom…

Nisu prepoznavali sami neke detalje, neke stvari nisu moj posao: Stojaković svestan da ga čeka još mnogo posla sa mladim timom Partizana!

Hot sport pre 24 minuta
Gardašević samouverena: "Očekujem daleke skokove"

Gardašević samouverena: "Očekujem daleke skokove"

Sportske.net pre 24 minuta
Čudesna mlada Ruskinja osvojila novu titulu! Andrejeva za sat vremena razbila protivnicu u finalu!

Čudesna mlada Ruskinja osvojila novu titulu! Andrejeva za sat vremena razbila protivnicu u finalu!

Kurir pre 24 minuta