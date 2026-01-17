Tramp uvodi carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

Vesti online pre 22 minuta  |  N1 (P. V.)
Tramp uvodi carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

Predsednik Donald Tramp najavio je nove carine od 10 odsto na Veliku Britaniju, Dansku i druge evropske zemlje zbog njihovog protivljenja da SAD preuzmu Grenland.

U objavi na mreži “Istina”, Tramp je naveo da će carine od 10 odsto stupiti na snagu 1. februara za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku. Te carine će se povećati na 25 odsto 1. juna i ostati na snazi dok se ne postigne dogovor da SAD kupe Grenland, rekao je Tramp, a prenosi “Independent”. „Svetski mir je u pitanju! Kina želi Grenland, a Danska tu ne može ništa da učini“, dodao je Tramp. On je dalje tvrdio da Grenland
