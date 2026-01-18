Šok: Anonimus izbacio Amerikanca

Američki teniser Sebastijan Korda eliminisan je u prvom kolu Australijan opena.

Možda i najveće iznenađenje dana jeste eliminacija Sebastijana Korde i to od strane 174. igrača planete, Majkla Ženga. Ženg je Kordu poedio rezultatom 3-2, ali je po setovima bilo 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3 u korist drugog Amerikanaca azijatskog prezimena. Majkl Ženg je dvostruki NCAA šampion sa univerziteta Kolumbija koji se nalazi u Njujorku. On je dobio tri meča u kvalifikacijama kako bi došao do glavnog žreba i odmah savladao Kordu napravivši veliko iznenađenje.