Šok: Anonimus izbacio Amerikanca

B92 pre 50 minuta
Šok: Anonimus izbacio Amerikanca

Američki teniser Sebastijan Korda eliminisan je u prvom kolu Australijan opena.

Možda i najveće iznenađenje dana jeste eliminacija Sebastijana Korde i to od strane 174. igrača planete, Majkla Ženga. Ženg je Kordu poedio rezultatom 3-2, ali je po setovima bilo 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3 u korist drugog Amerikanaca azijatskog prezimena. Majkl Ženg je dvostruki NCAA šampion sa univerziteta Kolumbija koji se nalazi u Njujorku. On je dobio tri meča u kvalifikacijama kako bi došao do glavnog žreba i odmah savladao Kordu napravivši veliko iznenađenje.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Kecmanović poražen u Australiji: „Trenutno mi tenis nije bitan“

Kecmanović poražen u Australiji: „Trenutno mi tenis nije bitan“

Sputnik pre 10 minuta
AO - Žengu drama u američkom okršaju, do druge runde i Tijafo, Fučovič, Farija...

AO - Žengu drama u američkom okršaju, do druge runde i Tijafo, Fučovič, Farija...

Sportske.net pre 20 minuta
Mladić koji se ponosi slikom sa Novakom Đokovićem načinio senzaciju na startu Australijan opena

Mladić koji se ponosi slikom sa Novakom Đokovićem načinio senzaciju na startu Australijan opena

Danas pre 1 sat
Sabalenka gazi! Ubedljiv trijumf najbolje na planeti na startu Australijan opena!

Sabalenka gazi! Ubedljiv trijumf najbolje na planeti na startu Australijan opena!

Kurir pre 1 sat
Sabalenka se mučila u prvom i dominirala u drugom setu protiv mlade Francuskinje

Sabalenka se mučila u prvom i dominirala u drugom setu protiv mlade Francuskinje

RTS pre 55 minuta
Sabalenka pred Federerom savladala Rakotamangu Radžaonu

Sabalenka pred Federerom savladala Rakotamangu Radžaonu

Sportske.net pre 1 sat
Sabalenka startovala pobedom na Australijan openu

Sabalenka startovala pobedom na Australijan openu

Politika pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŽrebZengaNjujorkKolumbijaAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Herojski preokret i pobeda Olge Danilović protiv čuvene Venus Vilijams na startu Australijan opena

Herojski preokret i pobeda Olge Danilović protiv čuvene Venus Vilijams na startu Australijan opena

Danas pre 5 minuta
UŽIVO: Idemo! Olga vraća dupli brejk, izjednačeno je!

UŽIVO: Idemo! Olga vraća dupli brejk, izjednačeno je!

Sport klub pre 25 minuta
Zvezdan Terzić se javio Rusima i otkrio istinu o Markinjosu!

Zvezdan Terzić se javio Rusima i otkrio istinu o Markinjosu!

Sportske.net pre 10 minuta
Venus umalo do senzacije, Olga Danilović nestvarnim preokretom srušila legendu!

Venus umalo do senzacije, Olga Danilović nestvarnim preokretom srušila legendu!

Sportske.net pre 5 minuta
Olga preživela dramu: Srpska teniserka se vratila iz ambisa i srušila Venus Vilijams!

Olga preživela dramu: Srpska teniserka se vratila iz ambisa i srušila Venus Vilijams!

Hot sport pre 0 minuta