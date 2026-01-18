Geopolitički nokaut u tri čina Putinov svet tone u bezdan, tvrđave Rusije padaju širom sveta: Hteo je da napravi haos za par dana, dobio je četiri godine srama

Američka intervencija u Venecueli oslikava trenutne globalne geopolitičke tenzije i izaziva reorganizaciju političkih saveza Rusija se suočava s promenama svojih međunarodnih savezništava, uz postupni porast zavisnosti od Kine Pokrenuo je rat u Ukrajini u nadi da će kratko trajati i da će Rusija munjevitom brzinom ostvariti svoje ciljeve i potčiniti ovu bivšu sovjetsku republiku. Skoro četiri godine kasnije, ne samo da ciljevi nisu postignuti, već ovaj rat i dalje