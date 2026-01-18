Geopolitički nokaut u tri čina Putinov svet tone u bezdan, tvrđave Rusije padaju širom sveta: Hteo je da napravi haos za par dana, dobio je četiri godine srama

Blic pre 18 minuta
Američka intervencija u Venecueli oslikava trenutne globalne geopolitičke tenzije i izaziva reorganizaciju političkih saveza Rusija se suočava s promenama svojih međunarodnih savezništava, uz postupni porast zavisnosti od Kine Pokrenuo je rat u Ukrajini u nadi da će kratko trajati i da će Rusija munjevitom brzinom ostvariti svoje ciljeve i potčiniti ovu bivšu sovjetsku republiku. Skoro četiri godine kasnije, ne samo da ciljevi nisu postignuti, već ovaj rat i dalje
Teška energetska situacija u Ukrajini; Zelenski: Ruski udari stalno pogoršavaju čak i male šanse za dijalog

RTS pre 13 minuta
Zelenski izdao naređenje! Ukrajinski lider očajnički se bori sa najvećim energetskim kolapsom nakon ruskih napada: Proglašeno…

Zelenski izdao naređenje! Ukrajinski lider očajnički se bori sa najvećim energetskim kolapsom nakon ruskih napada: Proglašeno vanredno stanje, najteže u Kijevu!

Kurir pre 4 sati
Zašto Putin ćuti o Venecueli

Radar pre 6 sati
Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Blic pre 5 sati
Tragedija u Jakutiji! Troje dece stradalo u požaru porodične kuće u selu Namci, istraga u toku nakon nesreće koja je potresla…

Kurir pre 5 sati
Automobili Porše i BMV prestali da pale širom Rusije

Politika pre 6 sati
Italijanski ministar odbrane: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

Politika pre 5 sati

UkrajinaVenecuelaKinaRusija

Tramp je u borbi za Grenland posegnuo za omiljenim oružjem – carinama, ali šta mu je zapravo cilj

RTS pre 13 minuta
Teška energetska situacija u Ukrajini; Zelenski: Ruski udari stalno pogoršavaju čak i male šanse za dijalog

RTS pre 13 minuta
Istraživači u šoku: Po prvi put su otkrili ovako nešto u Mediteranu: "Ovo nije dobro"

Blic pre 33 minuta
Crni bilans demonstracija u Iranu: Ovo je presek stanja, cifra je zastrašujuća!

Kurir pre 2 sata