Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Evropska unija (EU) i Merkosur potpisali su danas dugo očekivani sporazum o slobodnoj trgovini, čime je okončano više od 25 godina pregovora o jačanju trgovinskih veza, uprkos rastućem protekcionizmu i trgovinskim tenzijama širom sveta.

Taj sporazum predstavlja veliku geopolitičku pobedu za EU ​​usled rastućih američkih carina i proširuje uporište Brisela u Južnoj Americi, koji sve više osporavaju Vašington i Peking. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da se „geopolitički značaj ovog sporazuma ne može preceniti“ usred ponovljenog skepticizma prema prednostima slobodne trgovine. „Biramo fer trgovinu umesto tarifa. Biramo produktivno dugoročno partnerstvo umesto izolacije“,