Politiko: Poslanici Evropskog parlamenta neće odobriti trgovinski sporazum sa SAD

Poslanici Evropskog parlamenta neće odobriti trgovinski sporazum sa SAD, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio nove carine evropskim zemljama, kao deo pokušaja da preuzme kontrolu nad Grenlandom, piše Politiko.

U sredu ove sedmice, poslanici EP su odložili odluku o tome da li da zamrznu ratifikaciju sporazuma, koji su Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen potpisali u julu prošle godine, zbog tenzija sa SAD oko Grenlanda. Poslanica u EP iz Švedske Karin Karlsboro, koordinatorka za trgovinu evropskih Liberala, izjavila je danas za Politiko da sporazum između EU i SAD neće dobiti na dovoljnu podršku. „Ne vidim mogućnost da Evropski parlament da zeleno