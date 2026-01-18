Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Rukometaši Španije zabeležili su i drugu pobedu na Evropskom prvenstvu.

Oni su u drugom kolu grupe A poebdili Austriju rezultatom 30:25 i tako praktično došli na korak plasmana u narednu rundu takmičenja. Za taj učinak im je potrebna pobeda Nemačke nad Srbijom u utakmici koja se igra večeras u 20.30 časova, ili trijumf nad Nemačkom u poslednjem kolu. Kontrolisali su rezultat i ritam utakmice izabranici Đordija Ribere. Konstantno su vodili u prvom poluvremenu – 7:4, 8:5, a onda se odlepili na šest golova prednosti – 16:10 i praktično