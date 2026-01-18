Partizan remizirao sa Rakovom na pripremama u Turskoj: Debitovao Polter

Fudbaleri Partizana i poljskog Rakova odigrali su danas bez pobednika, 1:1 na pripremama u turskoj Antaliji.

Fudbaleri Partizana su poveli u 33. minutu golom Matije Ninića. Rakov je do izjednačenja stigao u 64. minutu pogotkom Patrik Makuha. Fudbaler Partizana Demba Sek isključen je u 88. minutu, ali sa pravom zamene. Za ekipu Partizana na današnjem meču debitovao je i Sebastijan Polter, koji je nedavno potpisao ugovor sa klubom iz Humske. Ovo je bio treći prijateljski meč Partizana na pripremama u Antaliji. Crno-beli su u prvoj proveri odigrali bez pobednika protiv Đera