Fudbaleri Partizana danas protiv poljskog Rakova

Pred „crno-belima” je novi kontrolni duel u sklopu priprema u Turskoj, danas od 15 časova na programu je okršaj sa Rakovom.

Reč je o klubu koji se bori za titulu u poljskoj Ekstraklasi, gde ima samo bod manje od lidera, dok u Ligi konferencije zauzima visoko drugo mesto. Partizan je do sada odigrao dve utakmice u Antaliji, u prvoj proveri ostavio je dobar utisak protiv jesenjeg prvaka Mađarske – Đera (2:2), dok se u susretu sa Murom, timom koji se bori za opstanak u elitnom rangu slovenačkog fudbala, obrukao i doživeo debakl – 0:3. Nenad Stojaković, trener Partizana, ponovo se osvrnuo