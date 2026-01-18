Partizan još uvek bez pobede na pripremama, Polter debitovao

Fudbaleri Partizana i poljskog Rakova remizirali su 1:1 (1:0) u pripremnom duelu u Antaliji.

Novi remi za crno-bele u pripremnim duelima, posle 2:2 sa Đerom. Partizan je protiv Rakova izašao nakon poraza 3:0 od Mure. Partizan je poveo golom Matije Ninića u 33. minutu. Izjednačenje je doneo Patrik Makuč u 64. minutu. Srpski klub je ostao sa igračem manje jer je Demba Sek dobio drugi žuti karton u 88. minutu. Za ekipu Partizana na današnjem meču debitovao je i Sebastijan Polter, koji je nedavno potpisao ugovor sa klubom iz Humske. Poslednji pripremni susret