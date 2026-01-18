Premijer Norveške: Trgovinski rat sa SAD nikome ne koristi

Norveški premijer Jonas Gar Store pozvao je danas na oprez zbog predstojećeg trgovinskog rata nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio uvođenjem dodatnim carinama za osam evropskih zemalja, uključujući Norvešku, zbog njihove podrške Grenlandu. "Mislim da bi trebalo da budemo veoma oprezni da ne dođe do trgovinskog rata koji izmiče kontroli. Ne mislim da bi iko imao koristi od toga", rekao je Jonas Gar Store za emiter NRK nakon konferencije za