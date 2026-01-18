Hitno upozorenje RHMZ: Narednih dana ekstremno hladno širom Srbije, temperature padaju i do minus 11 stepeni

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Hitno upozorenje RHMZ: Narednih dana ekstremno hladno širom Srbije, temperature padaju i do minus 11 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitno saopštenje o vremenu za naredne dane.

Prema najnovijim prognozama, sutra ujutro (19. januar) očekuje se umeren, lokalno i jak mraz sa temperaturama koje će se spuštati do minus 11 stepeni Cezijusa. Tokom dana biće pretežno sunčano, ali se na istoku i jugozapadu mogu javiti magla ili niska oblačnost, koja će se posebno u Timočkoj Krajini zadržati duže tokom dana. Vetar će biti slab do umeren, dok će u košavskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući su udarni naleti
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije upozorili vozače na ledene dane, nisku oblačnost i maglu

Putevi Srbije upozorili vozače na ledene dane, nisku oblačnost i maglu

Serbian News Media pre 2 sata
Upozorenje na niske temperature i pojavu poledice na teritoriji Šumadije

Upozorenje na niske temperature i pojavu poledice na teritoriji Šumadije

Glas Šumadije pre 2 sata
LEDENI DANI U SRBIJI: Najhladnije u ponedeljak, zatim toplije, pa kraj januara donosi sneg

LEDENI DANI U SRBIJI: Najhladnije u ponedeljak, zatim toplije, pa kraj januara donosi sneg

Šabačke novosti pre 2 sata
Upozorenje na ekstremnu hladnoću i poledicu: U Šumadiji i većem delu Srbije proglašen narandžasti meteoalarm

Upozorenje na ekstremnu hladnoću i poledicu: U Šumadiji i većem delu Srbije proglašen narandžasti meteoalarm

Serbian News Media pre 2 sata
Narandžasti meteoalarm za Šumadiju i veći deo Srbije zbog veoma niskih temperatura

Narandžasti meteoalarm za Šumadiju i veći deo Srbije zbog veoma niskih temperatura

RTK pre 3 sata
Preokret u Srbiji! Stiže otopljenje, biće i 12 stepeni: Evo kada se očekuje sneg, moguće i ledeno zahlađenje

Preokret u Srbiji! Stiže otopljenje, biće i 12 stepeni: Evo kada se očekuje sneg, moguće i ledeno zahlađenje

Telegraf pre 4 sati
Putevi Srbije: Neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

Putevi Srbije: Neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ovo je čovek koga je patrijarh Pavle poljubio u ruku: Ljuban Jednak iz Gline, svedok stradanja: "Šta je sve prošao, saznali…

Ovo je čovek koga je patrijarh Pavle poljubio u ruku: Ljuban Jednak iz Gline, svedok stradanja: "Šta je sve prošao, saznali smo tek u školi na času istorije"

Blic pre 23 minuta
Požar koji je zahvatio hladnjaču u blizini Čačka lokalizovan u večernjim satima

Požar koji je zahvatio hladnjaču u blizini Čačka lokalizovan u večernjim satima

Danas pre 28 minuta
Mašta izdaje, ali se i ostvaruje (Nikad neobjavljeno: Priča o katakombi, Adeli i ljupkim lešinarima 2)

Mašta izdaje, ali se i ostvaruje (Nikad neobjavljeno: Priča o katakombi, Adeli i ljupkim lešinarima 2)

Danas pre 2 sata
Konkretizacija borbe urušiće režim kao grudve koncert Ane Bekute

Konkretizacija borbe urušiće režim kao grudve koncert Ane Bekute

Danas pre 2 sata
Sutra najhladniji dan, temperatura pada na minus 11! Spremite se za jak olujni vetar i pravu sibirsku zimu: Ovo je detaljna…

Sutra najhladniji dan, temperatura pada na minus 11! Spremite se za jak olujni vetar i pravu sibirsku zimu: Ovo je detaljna prognoza za narednu nedelju

Blic pre 2 sata