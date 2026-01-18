Hitno upozorenje RHMZ: Narednih dana ekstremno hladno širom Srbije, temperature padaju i do minus 11 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitno saopštenje o vremenu za naredne dane.

Prema najnovijim prognozama, sutra ujutro (19. januar) očekuje se umeren, lokalno i jak mraz sa temperaturama koje će se spuštati do minus 11 stepeni Cezijusa. Tokom dana biće pretežno sunčano, ali se na istoku i jugozapadu mogu javiti magla ili niska oblačnost, koja će se posebno u Timočkoj Krajini zadržati duže tokom dana. Vetar će biti slab do umeren, dok će u košavskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući su udarni naleti