Upozorenje na niske temperature i pojavu poledice na teritoriji Šumadije

Na osnovu upozorenja koje je Republički hidrometeorološki zavod uputio komandantima i načelnicima štabova za vanredne situacije, u ponedeljak i utorak, 19. i 20. januara, očekuju se veoma niske temperature i opasni vremenski uslovi na području Šumadije i većeg dela Srbije, zbog čega je proglašen narandžasti meteoalarm.

Prognozira se pretežno hladno vreme, sa minimalnim temperaturama ispod -10 °C, a u planinskim predelima i ispod -15 °C, uz pojavu poledice koja će se lediti pri tlu. Ovakve vremenske prilike mogu izazvati probleme u saobraćaju, snabdevanju energijom i ugroziti zdravlje ljudi i životinja. Sve nadležne službe i snage zaštite i spasavanja na teritoriji grada Kragujevca nalaze se u stanju pripravnosti radi pravovremenog reagovanja. Sektor za vanredne situacije upućuje