Putevi Srbije upozorili vozače na ledene dane, nisku oblačnost i maglu

Serbian News Media pre 31 minuta
Putevi Srbije su danas apelali na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturama ispod nula stepebi Celzijusovih.

U saopštenju su upozorili vozače i da se na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije očekuju niska oblačnost i magla. Apelovali su na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, te da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu.
