Ludnica, šta je ovo: Olga vratila dva brejka zaostatka protiv Venus, imamo neviđenu dramu

Nova pre 26 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Krenuo je Australijan open i već prvog dana doneo dosta uzbuđenja.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. „Srećni slem“ je u nedelju doneo bogat program, a videli smo i neka iznenađenja. Srbija je nažalost odmah na startu ostala bez Miomira Kecmanovića koji je doživeo poraz posle drame u pet setova od Tomasa Ečeverija i nije iskoristio kiks Flavija Kobolija koji je neočekivano izgubio i otvorio žreb. Zverev je posle gubitka seta preživeo borbu sa Dijaloom, a čekamo i nastup Olge Danilović i Karlosa
Venus VilijamsŽrebAustralian OpenMelburn

