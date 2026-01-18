Olgino jasno ne na pitanje o Venus, nije imala nikakvu dilemu

Srpska teniserka Olga Danilović nije krila emocije i ponos posle jedne od najvećih pobeda u karijeri, pošto je u prvom kolu Australijan opena napravila veliki preokret i savladala legendarnu Venus Vilijams – 2:1 (6:7(5), 6:3, 6:4).

Danilovićeva je u odlučujućem setu gubila 0:4, ali je uspela da se vrati, preokrene i eliminiše 45-godišnju sedmostruku grend slem šampionku. Na pitanje šta joj je prolazilo kroz glavu kada je u trećem setu zaostajala 0:4, Olga je bila iskrena: „Nisam mnogo razmišljala. Nisam imala šta da izgubim i govorila sam sebi da igram poen po poen – i to je to. Teško je to postići, da ne razmišljam o bilo čemu