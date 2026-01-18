Autsajderka koja je frapirala Australijan open

Džosjuan Bai režirala je senzaciju u prvom kolu Australijan opena, kada se u obzir uzmu njen i rang protivnice, Anastasije Pavljučenkove.

Kad se malo dublje zađe u temu, onda trijumf Kineskinje i nije baš toliko šokantan kao što se u prvi mah činilo. Bai, 697. na WTA listi, savladala je Pavljučenkovu sa 6:4, 2:6, 7:6 (10) posle skoro tri časa borbe u Melburnu. Govorimo o 23-godišnjoj devojci iz Henana, koja je svojevremeno zauzimala 83. poziciju na listi. Pre ove pobede, slavila je još samo jednom na Grend slemu, u pet nastupa. Bilo je to na Vimbldonu 2023, kada je eliminisala Belgijanku Bonaventure.