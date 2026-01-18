Danas je Krstovdan

Pirotske vesti pre 8 sati
Danas je Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva danas, 18. januara obeležava Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Prema tradiciji, u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat je kao zimski Krstovdan, kada se proslavljaju Sveti Teopemt i Teona. Praznik se vezuje za Bogojavljenje i krštenje Isusa Hristosa, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u reci Jordanu. Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji se slavi 27. septembra kao
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Narodno verovanje na Bogojavljensku noć: Tačno u 12 uzmite ogledalo i pogledajte u nebo

Narodno verovanje na Bogojavljensku noć: Tačno u 12 uzmite ogledalo i pogledajte u nebo

Gradski portal 018 pre 14 minuta
Da li se posti na Bogojavljenje? Ovaj dan je upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ali...

Da li se posti na Bogojavljenje? Ovaj dan je upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ali...

Kurir pre 10 minuta
Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja Bogojavljenje

Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja Bogojavljenje

Euronews pre 2 sata
Patrijarh služio liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije u Mirijevu povodom Krstovdana

Patrijarh služio liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije u Mirijevu povodom Krstovdana

Telegraf pre 3 sata
Patrijarh služio liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije u Mirijevu povodom Krstovdana

Patrijarh služio liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije u Mirijevu povodom Krstovdana

RTV pre 4 sati
U Gospodu je početak i kraj

U Gospodu je početak i kraj

Politika pre 5 sati
Večeras tačno u ponoć, pogledajte u nebo: Sutra slavimo Bogojavljenje, a ovim rečima se vernici pozdravljaju

Večeras tačno u ponoć, pogledajte u nebo: Sutra slavimo Bogojavljenje, a ovim rečima se vernici pozdravljaju

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Narodno verovanje na Bogojavljensku noć: Tačno u 12 uzmite ogledalo i pogledajte u nebo

Narodno verovanje na Bogojavljensku noć: Tačno u 12 uzmite ogledalo i pogledajte u nebo

Gradski portal 018 pre 14 minuta
Zbor građana MZ "Liman" ukazao na problematiku u izveštaju Komisije u vezi sa planom gradnje na livadici kod Štranda

Zbor građana MZ "Liman" ukazao na problematiku u izveštaju Komisije u vezi sa planom gradnje na livadici kod Štranda

Moj Novi Sad pre 25 minuta
Da li se posti na Bogojavljenje? Ovaj dan je upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ali...

Da li se posti na Bogojavljenje? Ovaj dan je upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ali...

Kurir pre 10 minuta
Vlada proglasila Trinity Park projektom od značaja za Republiku Srbije

Vlada proglasila Trinity Park projektom od značaja za Republiku Srbije

RTV pre 1 sat
Zbog botovskih napada ugašeni profili nezavisnih medija u Srbiji, saopštila novinarska udruženja

Zbog botovskih napada ugašeni profili nezavisnih medija u Srbiji, saopštila novinarska udruženja

Slobodna Evropa pre 1 sat