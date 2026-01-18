Prošlogodišnji finalista preokretom otvorio Australijan open

RTS pre 18 minuta
Prošlogodišnji finalista preokretom otvorio Australijan open

Nemac Aleksandar Zverev pobedio je kanadskog tenisera Gabrijela Dijaloa sa 3:1 (6:7(1:7), 6:1, 6:4, 6:2) u prvom kolu Australijan opena.

Od glavnih teniskih protagonista današnjice, prvi je na teren u Melburnu izašao treći nosilac Aleksandar Zverev. Prošlogodišnji finalista Australija opena, koji još uvek cilja svoju prvu grend slem titulu u karijeri, savladao je u prvom kolu Kanađanina Gabrijela Dijaloa sa 3:1. Trenutno 41. igrač sveta osvojio je prvi set i naterao Zvereva da se zapita nakon što je u taj-brejku uzeo samo jedan poen, ali u nastavku meča bio je prilično nemoćan. Pre taj-brejka
