Bela kuća: Vens predvodi delegaciju SAD na otvaranju Zimske olimpijade u Italiji

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens predvodiće američku delegaciju na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Italiji, koje će biti održane od 6. do 22. februara, saopštila je pres-služba Bele kuće.

Kako je navedeno u dokumentu, Vens i njegova supruga Uša će predvoditi delegaciju koja će prisustvovati ceremoniji u Milanu 6. februara, prenosi CBS njuz. U delegaciji će biti i državni sekretar SAD Marko Rubio i nekoliko američkih sportista. Maksim Naumov, klizač iz Masačusetsa čiji su roditelji poginuli pre skoro godinu dana u avionskoj nesreći u blizini Vašingtona, takođe putuje na Olimpijske igre 2026. godine kao deo reprezentacije SAD. Takmičenje bi trebalo
Ključne reči

Olimpijske igreVašingtonItalijaBela kućaOlimpijadamilanoandrea bočelisjedinjene američke države

