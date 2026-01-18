Bela kuća: Vens predvodi delegaciju SAD na otvaranju Zimske olimpijade u Italiji

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens predvodiće američku delegaciju na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Italiji, koje će biti održane od 6. do 22. februara, saopštila je pres-služba Bele kuće.

Kako je navedeno u dokumentu, Vens i njegova supruga Uša će predvoditi delegaciju koja će prisustvovati ceremoniji u Milanu 6. februara, prenosi CBS njuz. U delegaciji će biti i državni sekretar SAD Marko Rubio i nekoliko američkih sportista. Maksim Naumov, klizač iz Masačusetsa čiji su roditelji poginuli pre skoro godinu dana u avionskoj nesreći u blizini Vašingtona, takođe putuje na Olimpijske igre 2026. godine kao deo reprezentacije SAD. Takmičenje bi trebalo