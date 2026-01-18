Dron snimio kolaps u Crnoj Gori: Kilometarske kolone, vozači nemaju kud, neviđen haos

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Dron snimio kolaps u Crnoj Gori: Kilometarske kolone, vozači nemaju kud, neviđen haos

Crna Gora je i večeras u znaku masovnih protesta i blokada ključnih saobraćajnica.

Situacija je posebno dramatična na putnom pravcu Podgorica - Cetinje, gde je saobraćaj u potpunom prekidu. Na društvenim mrežama pojavio se impresivan snimak iz drona snimljen tokom noći, koji prikazuje nepreglednu kolonu automobila koja se proteže kilometrima. Svetla stotina vozila u mraku najbolje ilustruju razmere trenutnog zastoja i odlučnost građana koji su blokirali ovu deonicu. Podsećamo, meštani Botuna i Zete protestuju protiv izgradnje postrojenja za
Blic pre 4 sati
