Komšije ne pamte ovakav rezultat na AO, teniser iz BiH obrisao patos sa rivalom i prošao u drugo kolo

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Komšije ne pamte ovakav rezultat na AO, teniser iz BiH obrisao patos sa rivalom i prošao u drugo kolo

U sitne sate Srbija je ostala bez jednog predstavnika na Australijan openu, dok se naš sused radovao pobedi svoje najveće uzdanice! Ne pamti se da je u Australiji Damir Džumhur tako lako prošao u drugo kolo, kao što je to sada učinio.

Teniser iz Bosne i Hercegovine je posle osam godina prošao u drugo kolo u Melburnu, pošto je u prvoj rundi porazio Lijam Dreksla iz Kanade 3-0, po setovima 7:5, 6:0, 6:4 za malo više od dva sata. Igrao je Džumhur treće kolo 2014. i 2018, drugo 2016, a posle pet prvih rundi i dva učešća u kvalifikacijama, red je došao na jednu od njegovih najubedljvijih Grend slem pobeda u karijeri. Pamti se čšćenje Jana Hajeka 2014. na AO, posebno Renca Oliva na Vimbldonu 2017,
Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaVimbldonKanadaGrend slemAustralian OpenMelburnAustralija

