"Na kafi kod kneginje Ljubice" ponovo se izvodi u Konaku na Kosančićevom vencu

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs / Beoinfo
"Na kafi kod kneginje Ljubice" ponovo se izvodi u Konaku na Kosančićevom vencu

Monodrama "Na kafi kod kneginje Ljubice" u јanuaru јe dva puta na repertoaru u Konaku Kneginje Ljubice.

Prvo izvođenje јe u nedelju, 18. јanuara u 13 časova. "Na kafi kod kneginje Ljubice" јe dramski program Muzeјa grada Beograda, koјim se predstavlja Konak kneginje Ljubice, romansirana biografiјa kneginje i život u Beogradu u vreme vladavine Dinastiјe Obrenović. Ova monodrama јe prvi muzeјski teatar na našim prostorima, nastao 2009. godine. Proistekla јe kao rezultat višegodišnjih istraživanja, a njen ideјni tvorac od prve zamisli, reči i kostima pa sve do
Otvori na telegraf.rs

Telegraf »

Dron snimio kolaps u Crnoj Gori: Kilometarske kolone, vozači nemaju kud, neviđen haos

Dron snimio kolaps u Crnoj Gori: Kilometarske kolone, vozači nemaju kud, neviđen haos

Telegraf pre 3 sata
Novo zlato za Damira Mikeca!

Novo zlato za Damira Mikeca!

Telegraf pre 51 minuta
Najmanja ostrvska država na svetu Republika Nauru potvrdila učešće na Ekspo 2027

Najmanja ostrvska država na svetu Republika Nauru potvrdila učešće na Ekspo 2027

Telegraf pre 1 sat
Filip Jović odigrao utakmicu života: Spektakl srpskog košarkaša na koledžu, Amerikanci ostali bez teksta

Filip Jović odigrao utakmicu života: Spektakl srpskog košarkaša na koledžu, Amerikanci ostali bez teksta

Telegraf pre 1 sat
Rekordan broj podnetih zahteva za bankrot u Finskoj u poslednjih 30 godina

Rekordan broj podnetih zahteva za bankrot u Finskoj u poslednjih 30 godina

Telegraf pre 2 sata
Telegraf »

Najnovije vesti »

Plivanje za časni krst kod HE ''Zvornik'': Na Zvorničkom jezeru u ponedeljak startuju plivači

Plivanje za časni krst kod HE ''Zvornik'': Na Zvorničkom jezeru u ponedeljak startuju plivači

Kurir pre 11 minuta
UŽIVO Kecmanović se probudio i izjednačio

UŽIVO Kecmanović se probudio i izjednačio

B92 pre 16 minuta
"Na kafi kod kneginje Ljubice" ponovo se izvodi u Konaku na Kosančićevom vencu

"Na kafi kod kneginje Ljubice" ponovo se izvodi u Konaku na Kosančićevom vencu

Telegraf pre 10 minuta
Jago poslao misterioznu poruku! Da li je Brazilac nagovestio odlazak iz Zvezde: Nikad nije dovoljno...

Jago poslao misterioznu poruku! Da li je Brazilac nagovestio odlazak iz Zvezde: Nikad nije dovoljno...

Kurir pre 1 sat
Kontroverza i sopstvene greške potopile Bilse u Denveru

Kontroverza i sopstvene greške potopile Bilse u Denveru

Sport klub pre 26 minuta