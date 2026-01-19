Bentley Batur Convertible #4

Auto blog pre 1 sat
Bentley Batur Convertible #4

Klijentkinja Sonja Breslou je pažljivo precizirala svaki detalj svoje narudžbine za ovaj automobil, sa naglaskom na prelepu koheziju boja i materijala.

Ne samo da postoji umetnost u stvaranju luksuzne kolekcije, već i mogućnost uključivanja pojedinačnih novih aspekata, zaista ličnih za klijenta, demonstrira sposobnost i zanatstvo koje nudi Mulliner. Sonja Breslou komentariše: „Strastveno sam zaljubljena u automobile. Kada imam automobil poput ovog Batura, ne planiram da ga prodam - to je moj automobil zauvek. Potpuno sam posvećena detaljima i volim da ih dizajniram - biram boje, svaku nijansu, svaku
Otvori na auto.blog.rs

Bentley »

Bentley Continental GTC Azure Mulliner Qatar Edition

Bentley Continental GTC Azure Mulliner Qatar Edition

Auto blog pre 11 dana
Bentley i Steinway: Kada luksuz postane umetnost

Bentley i Steinway: Kada luksuz postane umetnost

Blic pre 19 dana
Chery je prvi kineski proizvođač automobila koji će učestvovati u trci 24 sata Le Mana

Chery je prvi kineski proizvođač automobila koji će učestvovati u trci 24 sata Le Mana

Auto blog pre 20 dana
Bentley priprema električni SUV model

Bentley priprema električni SUV model

Auto blog pre 21 dana
Dva nova Brabus modela – brutalna snaga i različiti karakteri

Dva nova Brabus modela – brutalna snaga i različiti karakteri

Blic pre 24 dana
U Londonu će pauk dići i preko 250.000 evra vredan Rolls-Royce

U Londonu će pauk dići i preko 250.000 evra vredan Rolls-Royce

Auto blog 15.12.2025
Ekskluzivni Bentley Bacalar izgubio milion evra vrednosti nakon 1000 kilometara

Ekskluzivni Bentley Bacalar izgubio milion evra vrednosti nakon 1000 kilometara

Auto blog 14.12.2025
Bentley »

Ključne reči

Bentley

Automobili, najnovije vesti »

Bentley Batur Convertible #4

Bentley Batur Convertible #4

Auto blog pre 1 sat
Dolazi nova baterija koji bi električnim vozilima omogućila domet od 2000 km

Dolazi nova baterija koji bi električnim vozilima omogućila domet od 2000 km

Auto blog pre 2 sata
Geely EX2

Geely EX2

Auto blog pre 4 sati
Dugme koje ne treba pritiskati dok vozite po zaleđenom kolovozu

Dugme koje ne treba pritiskati dok vozite po zaleđenom kolovozu

Auto blog pre 4 sati
Osećate miris goriva u kabini automobila: Šta da radite ako vam se ovo dogodi?

Osećate miris goriva u kabini automobila: Šta da radite ako vam se ovo dogodi?

B92 pre 5 sati