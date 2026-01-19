Na današnji dan, 19. januar

Danas je ponedeljak, 19. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

379 – Rimska vojska okupljena u Sirmijumu (današnja Sremska Mitrovica) proglasila je Teodosija I za cara istočnog dela Rimskog carstva 1322 – U manastiru Žiča, na Bogojavljenje, krunisan je srpski kralj Stefan Dečanski Nemanjić, sin kralja Milutina 1419 – U Stogodišnjem ratu Francuske i Engleske grad Ruan predao se engleskom kralju Henriju V, čime je okončano osvajanje Normandije 1795 – U Holandiji je proglašena Batavijska republika, čime je zvanično okončano