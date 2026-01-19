Na današnji dan, 19. januar

Na današnji dan, 19. januar
Na današnji dan, dogodilo se: 1419. U Stogodišnjem ratu Francuske i Engleske, grad Ruan predao se engleskom kralju Henriju V (Henry), koji je time okončao osvajanje Normandije. 1736. Rođen je škotski inženjer i fizičar Džejms Vat (James Watt). Razvio je i usavršio konstrukciju parne mašine (1765) koja je postala glavni pokretač Industrijske revolucije od druge polovine 18. veka. 1785. U Novom Sadu je umro Zaharija Stefanović Orfelin, pesnik, istoričar, naučnik,
