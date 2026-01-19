(Mapa) Evropa ostaje bez teritorije 10 puta veće od Balkana?! Amerika namestila nišan, a Grenland krije neviđeno blago

Mnogi severnoamerički lideri smatrali su ostrvo ključnim za odbrambenu strategiju, zbog njegovog položaja uz severoistočnu obalu Kanade Grenland poseduje najmanje 25 od 34 sirovine koje EU smatra kritičnim Njegova čitava populacija stala bi na veći fudbalski stadion, ali je njegovo trenutno prisustvo na geopolitičkoj sceni ogromno.

Američki predsednik Donald Tramp želi kontrolu nad Grenlandom “milom ili silom” i sada je zapretio uvođenjem carina od 10% za osam evropskih zemalja koje se protive tome. Dok se ambasadori Evropske unije hitno sastaju zbog eskalacije grenlandske krize, mape i podaci pokazuju zašto je najveće svetsko ostrvo veoma važno Trampu. Tramp je u subotu najavio da će uvesti tarife na robu iz osam evropskih zemalja u vezi sa situacijom oko Grenlanda, javio je Rojters