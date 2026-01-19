Student DIF-a prvi do Časnog krsta u Zaplanju

Do Časnog krsta u Zaplanju, na brani Kutinske reke, ove godine prvi je stigao 22-godišnji student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu Ilija Filipović.

U Gadžinom Hanu se danas četvrti put plivalo za Bogojavljenski krst i bilo je ukupno 30 učesnika, među kojima i dve žene – Tanja Mitić iz Marine Kutine i Milica Cvetković iz Gadžinog Hana. Ilija Filipović, koji je prvi doplivao do Časnog krsta, rođen je u Gračanici i student je treće godine DIF-a u Nišu. Iz Opštine Gadžin Han kažu da su svi plivači dobili poklone i da im je priređena zakuska, dok je Iliji pripao pozlaćeni Časni krst. foto: Miroslav Blagojević