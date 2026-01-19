Dnevni horoskop za ponedeljak, 19. januar

Moj Novi Sad pre 18 minuta
Dnevni horoskop za ponedeljak, 19. januar
Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Ljubav: Upotrebite neke skrivene adute u nameri da očarate partnera. Sve je dozvoljeno, ako prija zajedničkom ukusu. Posao: Pomisao da se nalazite za veliki korak ispred drugih, deluje podsticajno i uzbudljivo. Delujete ambiciozno. Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Ljubav: Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o Vašem raspoloženju. Posao:
Otvori na mojnovisad.com

Horoskop »

Nedeljni horoskop od 18. do 25. januara

Nedeljni horoskop od 18. do 25. januara

Moj Novi Sad pre 12 sati
Nedeljni horoskop: Rak dobija jedinstvenu poslovnu priliku, Škorpiji se isplati iskrenost, a vama?

Nedeljni horoskop: Rak dobija jedinstvenu poslovnu priliku, Škorpiji se isplati iskrenost, a vama?

Mondo pre 20 sati
Dnevni horoskop za nedelju, 18. januar

Dnevni horoskop za nedelju, 18. januar

Moj Novi Sad pre 19 sati
Dnevni horoskop za 18. januar 2026: Ovan da razmisli pre akcije, Strelac menja pravac, a vi?

Dnevni horoskop za 18. januar 2026: Ovan da razmisli pre akcije, Strelac menja pravac, a vi?

Mondo pre 22 sata
Nedeljni horoskop za period od 18. do 25. januara

Nedeljni horoskop za period od 18. do 25. januara

I Love Zrenjanin pre 12 sati
Nedeljni horoskop za period od 19. do 26. januara

Nedeljni horoskop za period od 19. do 26. januara

Zrenjaninski pre 13 sati
Nedeljni horoskop: Strelci imaju nove planove i ideje, Vodolije moraju da štede, a evo koji znak ulazi u ljubavnu avanturu

Nedeljni horoskop: Strelci imaju nove planove i ideje, Vodolije moraju da štede, a evo koji znak ulazi u ljubavnu avanturu

Dnevnik pre 14 sati
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za ponedeljak, 19. januar

Dnevni horoskop za ponedeljak, 19. januar

Moj Novi Sad pre 18 minuta
Vlada proglasila Trinity Park u Novom Sadu projektom od značaja za Republiku Srbije

Vlada proglasila Trinity Park u Novom Sadu projektom od značaja za Republiku Srbije

Euronews pre 4 sati
Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

N1 Info pre 4 sati
U Gospodu je početak i kraj

U Gospodu je početak i kraj

Politika pre 5 sati
Urušio se deo plafona u srednjoj školi, drugi sprat zgrade zatvoren za upotrebu

Urušio se deo plafona u srednjoj školi, drugi sprat zgrade zatvoren za upotrebu

Zrenjaninski pre 6 sati