"Ne želim da ih vidim, ne želim da razgovaram sa njima": Šta pokazuje odnos Vučića prema evroparlamentarcima?

"Ne pada mi na pamet da gubim vreme… Računajte da sam u Srbiji, ali da ne želim da razgovaram sa njima", rekao je nedavno predsednik Srbije Aleksandar Vučić, iz Abu Dabija, povodom dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Beograd.

Analitičari su stava da ovakav odnos prema predstavnicima Evropske unije pokazuje da aktuelnim vlastima u Beogradu članstvo Srbije u EU nikada nije bio cilj, te da dugoročno može imati ozbiljne posledice po kvalitet i kredibilitet odnosa. Uskoro će u Beograd doći delegacija Evropskog parlamenta, koju će, prema najavama, primiti predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač i predsednica Odbora za spoljne poslove Marina Raguš. Sa evroparlamentarcima neće