Bog se javi! Vaistinu se javi! – Danas je Bogojavljenje

Pirotske vesti pre 1 sat
Bog se javi! Vaistinu se javi! – Danas je Bogojavljenje

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Na ovaj dan praznuje se uspomena na Hristovo Krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u vidu goluba i glasa: “Ovo je Sin moj i Njega poslušajte”. Danas se pozdravlja rečima “Bog se javi!”, a otpozdravlja: “Vaistinu se javi!”. Na ovaj dan se u svim crkvama i hramovima osvećuje voda, koju narod uzima i nosi svojim kućama. U organizaciji Crkvene opštine, Sportskog centra Pirot i Grada Pirota plivanje za Časni krst u Pirotu počinje u 11 sati na starom Gradskom
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Bog se javi! Danas je Bogojavljenje: Pliva se za Časni krst, a ove običaje treba ispoštovati

Bog se javi! Danas je Bogojavljenje: Pliva se za Časni krst, a ove običaje treba ispoštovati

Mondo pre 41 minuta
Bogojavljenje – značaj praznika, plivanje za Časni krst i verovanja

Bogojavljenje – značaj praznika, plivanje za Časni krst i verovanja

RTS pre 12 minuta
"Naš narod pokušava da se saživi sa praznikom" Danas je Bogojavljanje: Ko pliva za Časni krst i koja je simbolika tog običaja…

"Naš narod pokušava da se saživi sa praznikom" Danas je Bogojavljanje: Ko pliva za Časni krst i koja je simbolika tog običaja

Blic pre 1 sat
Danas je Bogojavljenje

Danas je Bogojavljenje

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Pirot

Društvo, najnovije vesti »

Ledeni dan - sunčano, vetrovito i hladno

Ledeni dan - sunčano, vetrovito i hladno

RTV pre 37 minuta
Danas počinje nedelja prevencije raka grlića materice "Sačuvajte svoje zdravlje"

Danas počinje nedelja prevencije raka grlića materice "Sačuvajte svoje zdravlje"

RTV pre 12 minuta
Direktori velikih svetskih kompanija napuštaju funkcije, odlaze važna imena! Šta stoji iza talasa otkaza?

Direktori velikih svetskih kompanija napuštaju funkcije, odlaze važna imena! Šta stoji iza talasa otkaza?

Blic pre 41 minuta
Bogojavljenje – značaj praznika, plivanje za Časni krst i verovanja

Bogojavljenje – značaj praznika, plivanje za Časni krst i verovanja

RTS pre 12 minuta
Bog se javi! Danas je Bogojavljenje: Pliva se za Časni krst, a ove običaje treba ispoštovati

Bog se javi! Danas je Bogojavljenje: Pliva se za Časni krst, a ove običaje treba ispoštovati

Mondo pre 41 minuta