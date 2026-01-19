Bog se javi! Vaistinu se javi! – Danas je Bogojavljenje

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Na ovaj dan praznuje se uspomena na Hristovo Krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u vidu goluba i glasa: “Ovo je Sin moj i Njega poslušajte”. Danas se pozdravlja rečima “Bog se javi!”, a otpozdravlja: “Vaistinu se javi!”. Na ovaj dan se u svim crkvama i hramovima osvećuje voda, koju narod uzima i nosi svojim kućama. U organizaciji Crkvene opštine, Sportskog centra Pirot i Grada Pirota plivanje za Časni krst u Pirotu počinje u 11 sati na starom Gradskom