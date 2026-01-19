Pušilin otkriva koliko su Rusi blizu Slavjanska; Sirski: Spremamo kontraofanzivu

Rat u Ukrajini – 1.426. dan. Nema znakova da se Rusija sprema za mirovne pregovore, već planira da nas gađa s 1.000 dronova dnevno, upozorava glavnokomandujući ukrajinskih snaga Oleksandr Sirski. Ruske snage napreduju ka Slavjansku i Krasnom Limanu, izvestio je šef DNR Denis Pušilin.

Ruske snage nastavljaju intenzivne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da oko 58.000 ljudi radi non-stop u ekipama za popravke na elektroenergetskim mrežama i proizvodnim postrojenjima. Poljska planira da nabavi 100 generatora kako bi pomogla Kijevu. Za tri dana u humanitarnoj akciji "Toplota Poljske za Kijev" prikupljeno je više od milion zlota. S druge strane, zbog ukrajinskih napada dronovima, bez struje je ostalo
