Poziv je stigao i u Hrvatsku

Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir, potvrđeno je za tportal iz Vlade.

Iz Banskih dvora još nisu odgovorili američkoj strani. "Proučićemo poziv", rekli su za portal iz Vlade. Pozivi Trampa su do sada upućeni predsednicima Rusije Vladimiru Putinu, Francuske Emanuelu Makronu, izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, slovenačkom premijeru Robertu Golobu, a ranije danas saopšteno je da je poziv dobila i NR Kina. Trampov Odbor za mir je predviđen kao telo koje će upravljati pojasom Gaze, analitičari procenjuju da Tramp zapravo želi da