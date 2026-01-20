Poziv je stigao i u Hrvatsku

B92 pre 1 sat
Poziv je stigao i u Hrvatsku

Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir, potvrđeno je za tportal iz Vlade.

Iz Banskih dvora još nisu odgovorili američkoj strani. "Proučićemo poziv", rekli su za portal iz Vlade. Pozivi Trampa su do sada upućeni predsednicima Rusije Vladimiru Putinu, Francuske Emanuelu Makronu, izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, slovenačkom premijeru Robertu Golobu, a ranije danas saopšteno je da je poziv dobila i NR Kina. Trampov Odbor za mir je predviđen kao telo koje će upravljati pojasom Gaze, analitičari procenjuju da Tramp zapravo želi da
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pariz: Carinske pretnje za vino i šampanjac su neprihvatljive

Pariz: Carinske pretnje za vino i šampanjac su neprihvatljive

Politika pre 1 sat
UAE prihvatili poziv Donalda Trampa da se pridruže Odboru za mir za Gazu

UAE prihvatili poziv Donalda Trampa da se pridruže Odboru za mir za Gazu

Insajder pre 2 sata
Tramp zapretio carinama na francuska vina kako bi naterao Makrona da se priključi Odboru za mir

Tramp zapretio carinama na francuska vina kako bi naterao Makrona da se priključi Odboru za mir

Serbian News Media pre 2 sata
EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

Beta pre 3 sata
Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Radio 021 pre 3 sata
Tramp zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina da bi naterao Makrona da se pridruži Odboru za mir

Tramp zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina da bi naterao Makrona da se pridruži Odboru za mir

Danas pre 3 sata
Netanjahu dobio poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu

Netanjahu dobio poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinHrvatskaKinaRusijaDonald TrampFrancuskaGaza

Svet, najnovije vesti »

Objavljena lista najjačih vojski za 2025. godinu: Nema promena u prvih šest, a gde je VS?

Objavljena lista najjačih vojski za 2025. godinu: Nema promena u prvih šest, a gde je VS?

N1 Info pre 57 minuta
Danska premijerka Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive pretnje prema Grenlandu

Danska premijerka Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive pretnje prema Grenlandu

Insajder pre 22 minuta
Ograničena brzina vozova na pruzi Madrid-Barselona zbog bezbednosnih provera

Ograničena brzina vozova na pruzi Madrid-Barselona zbog bezbednosnih provera

Insajder pre 7 minuta
Tramp: Putin pozvan u Odbor za mir, Danska ne može da zaštiti Grenland

Tramp: Putin pozvan u Odbor za mir, Danska ne može da zaštiti Grenland

RTV pre 53 minuta
Paklena potera u Siriji: Oko 120 pripadnika ISIS-a pobeglo iz zatvora, Damask krivi Kurde

Paklena potera u Siriji: Oko 120 pripadnika ISIS-a pobeglo iz zatvora, Damask krivi Kurde

Blic pre 23 minuta