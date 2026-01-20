Tramp: Putin je svetski lider

Sputnik pre 2 sata
Tramp: Putin je svetski lider

Američki predsednik Donald Tramp objasnio je zašto je pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina u Savet mira.

Takođe je prokomentarisao izveštaje da francuski predsednik Emanuel Makron namerava da odbije poziv da se pridruži Savetu mira. Američki lider rekao je da Makron „nikome nije potreban" u Savetu i da će uskoro sići sa predsedničke funkcije. Tramp je ranije saopštio je o formiranju Saveta mira i pozvao lidere nekoliko zemalja da mu se pridruže. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov potvrdio je da je Putin primio poziv.
