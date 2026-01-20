Tramp "menja" Ujedinjene nacije? Ovo je alternativa

Tramp "menja" Ujedinjene nacije? Ovo je alternativa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi novoformirani "neverovatni" Odbor za mir, koji je pokrenula njegova administracija, "mogao" da zameni Ujedinjene nacije, koje je kritikovao zbog nedovoljne efikasnosti u okončanju ratova.

"Ujedinjene nacije jednostavno nisu bile od velike pomoći. Veliki sam zagovornik potencijala UN, ali one nikada nisu ispunile taj potencijal", rekao je Tramp na brifingu povodom prve godišnjice od početka svog drugog mandata u Beloj kući, prenosi CBS News. Tramp je naveo da je UN trebalo da reše svaki od ratova koje je on rešio, dodajući da im se u tim procesima nikada nije obraćao, niti je razmišljao o tome, navodi CNN. "Voleo bih da Ujedinjene nacije mogu da
