BBC vesti na srpskom

Četiri napada ajkula na ljude u Australiji za 48 sati

Vlasti upozoravaju ljude dane ulaze u mutnu vodu posle obilnih padavina.

BBC News pre 1 sat  |  Tifani Tarnbul - BBC
ajkule, napadi ajkula, plaža zatvorena zbog napada ajkula, znak da se ne ulazi u vodi zbog ajkula
REUTERS/Jeremy Piper

Duž obale australijske države Novi Južni Velsi za manje od 48 sati zabeležena su četri napada ajkula na ljude.

Najnoviji slučaj zabeležen je 20. januara, kada je povređen 32-godišnji muškarac, nakon što je ajkula ugrizla njegovu dasku na Srednjoj severnoj obali, saopštila je policija.

Muškarac je u međuvremenu pušten iz bolnice.

U prethodnih 48 sati prijavljena su još tri napada ajkula.

Sve plaže u severnom delu Sidneja zatvorene su do daljnjeg, saopštila je policija.

Napadi su usledili posle višednevnih obilnih kiša, za koje je nadzornik Novog Južnog Velsa Džozef Maknalti ranije rekao da su možda stvorile „pogodno okruženje za napade ajkula“.

Kiša ispire hranljive materije u vodu, što može da privuče ajkule bliže obali.

Čovek u odelu za ronjenje i sa daskom za surfovanje stoji na steni i gleda u okean
Getty Images
U australijskoj država Novi Južni Vels zabeležena su četiri napada ajkula na surfere u poslednjih 48 sati

Napad 20. januara se dogodio u blizini kampa Point Plomer, oko 450 kilometara severno od Sidneja.

Surfer je „imao veliku sreću što nije zadobio ozbiljne povrede“, rekao je Stiv Pirs, glavni izvršni direktor organizacije „Surf Life Saving NSW“.

„Odlučno preporučujemo da niko ne pliva ili surfuje u blizini ušća reka jer je to očigledno područje gde se ajkule okupljaju“, rekao je Pirs.

„Ako je voda prljava, dvaput bih razmislio pre nego što bih u nju ušao", dodao je.

ajkule, napadi ajkula, plaža zatvorena zbog napada ajkula, znak da se ne ulazi u vodi zbog ajkula
REUTERS/Jeremy Piper

Sličnu sreću imao je drugi, mladi surfer na plaži Di Vaj u Sidneju 19. januara koji nije ozbiljnije povređen u napadu ajkule.

Za razliku od njega, samo nekoliko sati kasnije, ajkula je napala 27-godišnjaka u obližnjem Menliju.

Povrede su takve da će mu „život biti promenjen", rekli su zvaničnici.

Dan ranije, 18. januara, ajkula je napala i povredila 12-godišnjaka na popularnoj plaži u sidnejskoj luci.

Pogledajte video: Čovek koji je preživeo ujed ajkule

Vlasti veruju da su za napapde krive bik ajkule.

Bik ajkule, koje žive i u slanoj i u slatkoj vodi, „jedna su od retkih morskih predatora ove vrste koje su potencijalno opasne za ljude“, kažu zvaničnici.

One su treća najsmrtonosnija vrsta ajkula, prema Međunarodnom dosijeu o napadima ajkula.

Prošlog novembra, žena je ubijena, a nuškarac je teško povređen posle napada bik ajkula na udaljenoj plaži, takođe na obali Srednjeg severa Novog Južnog Velsa.

Bik ajkule se obično viđaju oko Sidneja u januaru i februaru - letnjim mesecima u Australiji - jer je „voda na njihovoj željenoj temperaturi“, kaže dr Daril Mekfi, vanredni profesor nauke o životnoj sredini na Univerzitetu Bond, za BBC.

Iako je Australija globalno žarište napada ajkula, šanse da ljudi budu napadnuti su i dalje male.

Stoga se ova serija napada ajkula u Novom Južnom Velsu smatra retkim fenomenom.

„Ova serija napada ajkula u tako kratkom vremenskom periodu je veoma neobična“, rekao je Mekfi.

Policija jsavetuje ljude da izbegavaju vodu u Novom Južnom Velsu zbog nedavnog vremena, koje je smanjilo kvalitet vode i vidljivost.

„Preporučio bih da se u ovom trenutku ne pliva u luci ili drugim rečnim sistemima širom Novog Južnog Velsa“, rekao je novinarima nadzornik Džozef Maknalti.

Kiša može da koncentriše ribu koju ajkule love nizvodno u rekama i na plažama, rekao je Makfi.

„Bik ajkule se veoma dobro snalaze u mutnim vodama posle kiše, kada traže hranu.

„Gde ima ribe, biće i bik ajkula. Nažalost, ponekada ih ima i na popularnim plažama“, dodao je.

(BBC News, 01.20.2026)

BBC News

