Čeda Jovanović bio sa Aleksandrom Kosom u trenutku hapšenja: Novi detalji privođenja: "Podneta je prijava"

Blic pre 2 sata
Skinute su mu tablice jer je istekla registracija na vozilu Kos se javnosti predstavio kao rijaliti učesnik 2017. godine u rijalitiju "Parovi" Aleksandar Kos je priveden danas u policijsku stanicu nakon što nije prošao test na nedozvoljene supstance.

Kako mediji prenose, u trenutku privođenja pored njega je bio i političar Čedomir Jovanović sa kojim Kos živi već neko vreme. Aleksandar Kos je priveden nakon što ga je policija zaustavila, a dok je on bio na mestu vozača, na mestu suvozača se nalazio političar Čedomir Jovanović. Policijski službenici su tom prilikom videli i da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine. - Kos je bio za volanom, a pored njega, kao suvozač je bio
Blic pre 3 sata
Bio u rijalitiju, svi pričali da ga je Čeda Jovanović verio: Ko je Aleksandar Kos koji je danas uhapšen zbog nedozvoljenih…

Bio u rijalitiju, svi pričali da ga je Čeda Jovanović verio: Ko je Aleksandar Kos koji je danas uhapšen zbog nedozvoljenih supstanci: "Bez njega me ne bi bilo"

Blic pre 2 sata
