"U policiji sam delio autograme, izdržaću sve ovo zbog Čedomira i njegove dece" - šok oglašavanje Ace Kosa

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
"U policiji sam delio autograme, izdržaću sve ovo zbog Čedomira i njegove dece" - šok oglašavanje Ace Kosa

Aleksandar Kos oglasio se opširnijom porukom u kojoj je izneo svoju stranu priče o tome kako je proveo noć i današnje jutro, nakon što je 20. januara priveden na Senjaku.

Kaže, "sve ovo mu se dešava jer je mu je prijatelj Čedomir Jovanović". - Ok, oko nas je sve ludo, ali mi smo u tom ludilu najnormalnıji, pa je tako i ovog puta. Žao mi je ako ću nekom novinaru pokvariti reputaciju, ali sve što je o meni napisano je toliko šokantno da su i policajci koji su sa mnom pili kafu bili potpuno zatečeni i šokirani. Moram reći da su isto tako bili vrlo korektni i da su učinili sve kako bi se razrešila ta sitaucija u kojoj sam se iznenada
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(Video) Uhvatili smo Čedu i Aleksandra Kosa nakon noći provedene u pritvoru: Pravo iz stanice u šoping centar, ne odvajaju se…

(Video) Uhvatili smo Čedu i Aleksandra Kosa nakon noći provedene u pritvoru: Pravo iz stanice u šoping centar, ne odvajaju se

Blic pre 2 sata
"Nije zaustavljen zbog toga što je bio drogiran": Čeda otkrio istinu o hapšenju prijatelja, tvrdi da nije platio kaznu

"Nije zaustavljen zbog toga što je bio drogiran": Čeda otkrio istinu o hapšenju prijatelja, tvrdi da nije platio kaznu

Mondo pre 2 sata
Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa posle privođenja FOTO

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa posle privođenja FOTO

B92 pre 2 sata
"Istina je da je dečko!" Ekskluzivno za Kurir Čeda Jovanović otkrio detalje odnosa sa Acom Kosom: Taj divni čovek strada zbog…

"Istina je da je dečko!" Ekskluzivno za Kurir Čeda Jovanović otkrio detalje odnosa sa Acom Kosom: Taj divni čovek strada zbog mene - otkrio i detalje hapšenja!

Kurir pre 3 sata
"Platio sam kaznu!" Evo gde je viđen Aca Kos nakon privođenja, uz njega Čeda vidno neraspoložen

"Platio sam kaznu!" Evo gde je viđen Aca Kos nakon privođenja, uz njega Čeda vidno neraspoložen

Telegraf pre 3 sata
"Ja sam javna ličnost" Prva izjava Aleksandra Kosa nakon hapšenja: "Platio sam kaznu"

"Ja sam javna ličnost" Prva izjava Aleksandra Kosa nakon hapšenja: "Platio sam kaznu"

Blic pre 4 sati
Pogledajte fotografije Ace Kosa nakon noći u pritvoru: Policija ga vodila kod tužioca, isplivale slike

Pogledajte fotografije Ace Kosa nakon noći u pritvoru: Policija ga vodila kod tužioca, isplivale slike

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Čedomir JovanovićČeda JovanovićPolicijaprivedenaleksandar kos

Zabava, najnovije vesti »

Zašto se nekim ljudima skuplja vuna u pupku

Zašto se nekim ljudima skuplja vuna u pupku

BBC News pre 39 minuta
Poznati glumac ima plemićko poreklo, a prezime je promenio: "Želeo sam da izgradim svoju lozu"

Poznati glumac ima plemićko poreklo, a prezime je promenio: "Želeo sam da izgradim svoju lozu"

Blic pre 59 minuta
Slavlje u domu naše pevačice i njenog 30 godina starijeg muža: Obratila se ćerki: "Neka te Sveti Jovan čuva pod svojim…

Slavlje u domu naše pevačice i njenog 30 godina starijeg muža: Obratila se ćerki: "Neka te Sveti Jovan čuva pod svojim okriljem"

Blic pre 14 minuta
Iva Grgurić kupila stan u Beogradu na vodi Uselila se u novu nekretninu, pa pokazala suvi luksuz: "Jedno poglavlje se zatvara"

Iva Grgurić kupila stan u Beogradu na vodi Uselila se u novu nekretninu, pa pokazala suvi luksuz: "Jedno poglavlje se zatvara"

Blic pre 39 minuta
"Zbog stresnog života sa njim dobila sam tumor" Poznata Srpkinja bila je u braku sa slavnim fudbalerom, pa se razvela: Danas…

"Zbog stresnog života sa njim dobila sam tumor" Poznata Srpkinja bila je u braku sa slavnim fudbalerom, pa se razvela: Danas izgleda neverovatno

Blic pre 29 minuta