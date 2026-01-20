"Dobio sam potvrdu" Vučić najavio posetu Kini: Mnogo toga je pred nama!

Blic pre 1 sat
"Dobio sam potvrdu" Vučić najavio posetu Kini: Mnogo toga je pred nama!
Vučić je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Predsednik Srbije kaže da se ne raduje najavljenim američkim carinama za osam zemalja NATO jer to može predstavljati problem i za naše kompanije Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas posetu NR Kini i istakao da će "biti zanimljivo sutra čuti govor Donalda Trampa", predsednika Sjedinjenih Američkih Država. - Dobio sam potvrdu da nas u maju ili junu očekuje velika, kao što vam rekao, poseta Narodnoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Besent upozorio Evropu: Ne uzvraćajte merama

Besent upozorio Evropu: Ne uzvraćajte merama

Politika pre 5 minuta
Ministar finansija SAD o Trampovom planu za Grenland: Evropske zemlje da ne uzvraćaju udarce

Ministar finansija SAD o Trampovom planu za Grenland: Evropske zemlje da ne uzvraćaju udarce

Insajder pre 49 minuta
Vučić o "ekonomskom identitetu Evroazije": Uloga malih zemalja biće sve važnija u svetu u kome više nema pravila

Vučić o "ekonomskom identitetu Evroazije": Uloga malih zemalja biće sve važnija u svetu u kome više nema pravila

RTV pre 1 sat
"Gradimo Uniju štednje i investicija"! Ursula fon der Lajen u Davosu o trajnim promena poretka EU: Govor koji je pratila…

"Gradimo Uniju štednje i investicija"! Ursula fon der Lajen u Davosu o trajnim promena poretka EU: Govor koji je pratila poslovna elita (video)

Blic pre 55 minuta
Govor Ursule fon der Lajen ključan za Srbiju, nazvala sankcije greškom! Vučić iz Davosa: Leteći taksi stiže na Ekspo…

Govor Ursule fon der Lajen ključan za Srbiju, nazvala sankcije greškom! Vučić iz Davosa: Leteći taksi stiže na Ekspo, pregovori pri kraju (video)

Blic pre 1 sat
"Evropa mora da ubrza svoj put ka nezavisnosti" – Fon der Lajen u Davosu poručila da EU radi na paketu podrške arktičkoj…

"Evropa mora da ubrza svoj put ka nezavisnosti" – Fon der Lajen u Davosu poručila da EU radi na paketu podrške arktičkoj bezbednosti (video)

Blic pre 55 minuta
Uživo Forum u Davosu: Evropski parlament zamrznuo ratifikaciju trgovinskog sporazuma EU-SAD posle Trampovih pretnji

Uživo Forum u Davosu: Evropski parlament zamrznuo ratifikaciju trgovinskog sporazuma EU-SAD posle Trampovih pretnji

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNATOKinaPredsednik SrbijeDonald TrampDavos

Svet, najnovije vesti »

„Tramp stvara haos, u svemu mora da ima lični interes“: Sagovornici Danasa analiziraju godinu dana mandata američkog…

„Tramp stvara haos, u svemu mora da ima lični interes“: Sagovornici Danasa analiziraju godinu dana mandata američkog predsednika

Danas pre 25 minuta
EU suspenduje trgovinski sporazum sa SAD

EU suspenduje trgovinski sporazum sa SAD

Danas pre 1 sat
Završene obdukcije 38 tela nakon prošlonedeljne železničke nesreće u Španiji

Završene obdukcije 38 tela nakon prošlonedeljne železničke nesreće u Španiji

Insajder pre 14 minuta
Američka vojska pojačala prisustvo avijacije na Bliskom istoku

Američka vojska pojačala prisustvo avijacije na Bliskom istoku

N1 Info pre 5 minuta
(Foto) Nije sišao s uma, postoji razlog: Evo zašto Makron ne skida sunčane naočare

(Foto) Nije sišao s uma, postoji razlog: Evo zašto Makron ne skida sunčane naočare

Blic pre 5 minuta