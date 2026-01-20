"Evropom sada upravlja Nemačka ratna trojka!" Orban se obrušio na Brisel: Naši unuci će platiti cenu

Kritikujući Brisel Viktor Orban ističe probleme vezane za podršku Ukrajini i sankcije Rusiji Analitičari smatraju da su Orbanove izjave deo njegove predizborne kampanje Mađarski premijer Viktor Orban ponovo je izazvao pažnju svojim oštrim kritikama na račun evropskih lidera.

Optužio je Brisel za "ratne pripreme" i prozvao nemačke političare kao ključne aktere u, kako kaže, "ratnoj politici Evrope". Izjave Viktora Orbana dolaze u trenutku kada se Evropa suočava s brojnim izazovima, uključujući rat u Ukrajini i energetske krize. Njegova kritika nemačkih lidera i evropskih institucija osvetljava duboke političke podele unutar EU. Ovakve izjave mogu dodatno zakomplikovati odnose između Mađarske i Brisela, koji su već opterećeni