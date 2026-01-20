Grenland se daje Trampu u zakup na 99 godina? Evo o čemu će se pregovarati u Davosu: Sudbina ljudi koji tamo žive može biti ista kao u ovoj državi

Blic pre 8 minuta
Svetski ekonomski forum u Davosu započeo je pod motom 'Duh dijaloga', privlačeći preko 3.000 učesnika iz 130 zemalja Dolazak američkog predsednika Donalda Trampa izazvao je posebnu pažnju, zbog njegovog interesa za Grenland i međunarodne geostrateške implikacije Počeo je Svetski ekonomski forum u Davosu, pod sloganom "Duh dijaloga".

Ove godine okuplja više od 3.000 učesnika iz 130 zemalja, a među političarima, ekonomistima, lobistima posebno se iščekuje dolazak američkog predsednika Donalda Trampa koji je u proteklih godinu dana od povratka na vlast uzdrmao globalni poredak. Poslednji takav potez odnosi se na moguće preuzimanje Grenlanda kako bi se ojačao bezbednosni sistem Amerike i kako bi se ovo ostrvo zaštitilo od ruskog i kineskog uticaja. Među brojnim temama u Davosu, najviše reči biće o
