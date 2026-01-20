Horor na plažama Sidneja: Tri napada ajkule u samo dva dana, dečak i mladić u kritičnom stanju

Sve plaže na severu Sidneja zatvorene su iz preventivnih razloga.

U Australiji godišnje ima oko 20 incidenata sa ajkulama, prema statistikama. Plaže na severu Sidneja danas su zatvorene nakon što je ajkula napala i teško povredila jednog mladića, što je treći napad ajkule na plažama u tom australijskom gradu za dva dana. Hitne službe su pozvane na plažu u Menliju na severu grada nakon što je ajkula ugrizla surfera, saopštila je policija Novog Južnog Velsa, preneo je Rojters. On je zbog teških povreda noge prebačen u bolnicu u