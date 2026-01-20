Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti s dobrim vestima za Srbiju

Danas pre 39 minuta  |  RTS
Za Srbiju je mnogo važno i mnogo su dobre vesti za građane to što smo sinoć uspeli da završimo razgovore s Mađarima i Rusima o NIS-u, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Davosa.

„Verujem u snagu Srbije i siguran sam da ćemo obaviti dobar posao za našu zemlju ovde u Davosu. Očekuje nas mnogo bitnih razgovora ovde u Davosu, od ujutro do kasno uveče i tako svaki dan", objavio je Vučić na svom Instagram nalogu budućnostsrbijeav.
Blic pre 1 sat
