UAE prihvatili poziv Donalda Trampa da se pridruže Odboru za mir za Gazu

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) prihvatili su poziv da se pridruže Odboru za mir za Gazu, koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova UAE, čime se Abu Dabi svrstao među prve vlade koje su javno podržale ovu inicijativu.

Ministarstvo je navelo da su UAE spremni da "aktivno doprinesu misiji Odbora za mir, podržavajući veću saradnju, stabilnost i prosperitet za sve", čime je Abu Dabi formalno uskladio svoju politiku sa novim naporima Vašingtona u oblasti rešavanja sukoba, prenosi Rojters. Prihvatanje poziva od strane Abu Dabija dolazi u trenutku kada vlade širom sveta oprezno reaguju na Trampov plan, koji bi, prema kopiji pisma i nacrta povelje u koje je agencija imala uvid, trebalo