UAE prihvatili poziv Donalda Trampa da se pridruže Odboru za mir za Gazu

Insajder pre 56 minuta
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) prihvatili su poziv da se pridruže Odboru za mir za Gazu, koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova UAE, čime se Abu Dabi svrstao među prve vlade koje su javno podržale ovu inicijativu.

Ministarstvo je navelo da su UAE spremni da "aktivno doprinesu misiji Odbora za mir, podržavajući veću saradnju, stabilnost i prosperitet za sve", čime je Abu Dabi formalno uskladio svoju politiku sa novim naporima Vašingtona u oblasti rešavanja sukoba, prenosi Rojters. Prihvatanje poziva od strane Abu Dabija dolazi u trenutku kada vlade širom sveta oprezno reaguju na Trampov plan, koji bi, prema kopiji pisma i nacrta povelje u koje je agencija imala uvid, trebalo
Poziv je stigao i u Hrvatsku

B92 pre 16 minuta
Pariz: Carinske pretnje za vino i šampanjac su neprihvatljive

Politika pre 21 minuta
Tramp zapretio carinama na francuska vina kako bi naterao Makrona da se priključi Odboru za mir

Serbian News Media pre 1 sat
EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

Beta pre 1 sat
Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Radio 021 pre 2 sata
Tramp zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina da bi naterao Makrona da se pridruži Odboru za mir

Danas pre 2 sata
Netanjahu dobio poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu

NIN pre 2 sata
Svetski ekonomski forum u Davosu o "Evropi na raskrsnici", Belgijski premijer poručio: Tramp prelazi crvene linije

RTV pre 21 minuta
„Make America Go Away“: Kako Grenland i Danska uzvraćaju Trampu satiričnim otporom

Nova pre 26 minuta
Makron: Nije vreme za novi imperijalizam i kolonijalizam

N1 Info pre 6 minuta
Britanija razmatra zabranu društvenih mreža za tinejdžere

Radio 021 pre 11 minuta
„Strateški cilj je da ubijemo 50.000 Rusa mesečno“: Novi ministar odbrane Ukrajine izložio planove

Danas pre 11 minuta