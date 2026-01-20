Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Insajder pre 32 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će se iz Davosa, gde se održava Svetski ekonomski forum, vratiti sa dobrim vestima za građane Srbije.

"Za Srbiju je mnogo važno i dobre su vesti za građane to što smo uspeli da završimo razgovore s Mađarima i Rusima o NIS-u", navodi se u video poruci Vučića na Instagramu. On je rekao da u Davosu svi pričaju o dolasku američkog predsednika Donalda Trampa. "Videćemo kakve će poruke biti", rekao je Vučić.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Nedeljnik pre 32 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

NIN pre 2 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Nova pre 22 minuta
Vučić zadovoljan razgovorima

Vučić zadovoljan razgovorima

Vesti online pre 7 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

N1 Info pre 52 minuta
Vučić iz Davosa: Mnogo dobre vesti za NIS, verujem da ćemo ovde uraditi dobar posao za Srbiju

Vučić iz Davosa: Mnogo dobre vesti za NIS, verujem da ćemo ovde uraditi dobar posao za Srbiju

Sputnik pre 1 sat
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti s dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti s dobrim vestima za Srbiju

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDonald TrampDavos

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Insajder pre 32 minuta
Transatlantski raskol nakon godinu dana Trampove vladavine

Transatlantski raskol nakon godinu dana Trampove vladavine

Dojče vele pre 27 minuta
Duboka politička kriza: Nakon Vlade ostavku podnosi i predsednik države

Duboka politička kriza: Nakon Vlade ostavku podnosi i predsednik države

Vreme pre 7 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

NIN pre 2 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Nedeljnik pre 32 minuta