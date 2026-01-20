Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će se iz Davosa, gde se održava Svetski ekonomski forum, vratiti sa dobrim vestima za građane Srbije.

"Za Srbiju je mnogo važno i dobre su vesti za građane to što smo uspeli da završimo razgovore s Mađarima i Rusima o NIS-u", navodi se u video poruci Vučića na Instagramu. On je rekao da u Davosu svi pričaju o dolasku američkog predsednika Donalda Trampa. "Videćemo kakve će poruke biti", rekao je Vučić.