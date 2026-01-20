Vedro jutro, uz mraz: Tokom dana sunčano, ali ostaje hladno

Jutro je u većem delu Srbije vedro, uz umeren i jak mraz.

Magla i niska oblačnost zabeleženi su uglavnom na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde se lokalno mogu zadržati i tokom prepodneva. Temperatura se kreće od -14 stepeni u Sjenici, gde je najhladnije ovog jutra, do -2 stepena u Velikom Gradištu gde je najtoplije. Tokom dana sunčano vreme, ali ostaje hladno. Nalazimo se pod uticajem hladne vazdušne mase. U delovima Srbije i danas ledeni dan i temperatura ispod nule. Tokom noći sa juga očekujemo postepeno