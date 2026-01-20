Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Newsmax Balkans pre 2 sata
Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Ne možemo izostaviti mogućnost da upotrebimo vojne snage na arktičkoj teritoriji, iako je malo verovatno da će do nje doći, izjavio je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen.

On je istakao da Grenland teži bližoj saradnji sa Evropskom unijom, prenosi Rojters. Govoreći o fotomontaži koju je ranije američki predsednik Donald Tramp objavio na svom nalogu na mreži Truth Social, a na kojoj se vide Tramp, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kako pobadaju američku zastavu na tlo Grenlanda, Nilsen je rekao da je reč o ''nepoštovanju''. Danska premijerka Mete Frederiksen ranije je rekla
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Nilsen: Ne možemo izostaviti mogućnost da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

Nilsen: Ne možemo izostaviti mogućnost da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

NIN pre 1 sat
​Nilsen: Moguće je da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

​Nilsen: Moguće je da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

Politika pre 1 sat
Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Insajder pre 2 sata
Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

RTV pre 2 sata
"Grenland - američka teritorija od 2026": Tramp ponovo provocira, ovoga puta kolorizovano

"Grenland - američka teritorija od 2026": Tramp ponovo provocira, ovoga puta kolorizovano

Euronews pre 2 sata
"Ovo je uvreda"; A najgore možda tek dolazi

"Ovo je uvreda"; A najgore možda tek dolazi

B92 pre 2 sata
Grenland spreman da se brani? Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Grenland spreman da se brani? Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Objavljena lista najjačih vojski za 2025. godinu: Nema promena u prvih šest, a gde je VS?

Objavljena lista najjačih vojski za 2025. godinu: Nema promena u prvih šest, a gde je VS?

N1 Info pre 59 minuta
Danska premijerka Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive pretnje prema Grenlandu

Danska premijerka Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive pretnje prema Grenlandu

Insajder pre 23 minuta
Ograničena brzina vozova na pruzi Madrid-Barselona zbog bezbednosnih provera

Ograničena brzina vozova na pruzi Madrid-Barselona zbog bezbednosnih provera

Insajder pre 8 minuta
Tramp: Putin pozvan u Odbor za mir, Danska ne može da zaštiti Grenland

Tramp: Putin pozvan u Odbor za mir, Danska ne može da zaštiti Grenland

RTV pre 54 minuta
Vučić: Uloga malih zemalja biće sve važnija u svetu u kome više nema pravila

Vučić: Uloga malih zemalja biće sve važnija u svetu u kome više nema pravila

NIN pre 49 minuta